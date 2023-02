sidhi: बांध के बीच तैरते रेस्टोरेंट में पर्यटक उठाएंगे खाने का लुत्फ

गोरियरा बांध में बन रहा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट व स्वीट कपल बेडरूम

-ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने प्रशासन के सहयोग से शहर के नजदीकी गोरियरा बांध को किया जा रहा विकसित

-पहले चरण में नौका विहार की शुरू की गई थी सुविधा

-अब जिप लाइन, तीरंदाजी सहित बच्चों के मनोरंजन की कई सुविधाएं हो चुकी हैं विकसित

-आनंद उठाने शहर सहित जिले भर से पहुंच रहे लोग

