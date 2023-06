sidhi: तपती धूप में छांव की तलाश करते मुसाफि र

मिनी स्मार्ट सिटी में नहीं यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था

-शहर के प्रमुख चौराहों में यात्री वाहनों का इंतजार करना हो जाता है मुश्किल

-मिनी स्मार्ट सिटी मद से एक दर्जन यात्री प्रतीक्षालय बनना था प्रस्तावित, बाद में दूसरे कार्यों में खर्च कर दी गई राशि

-केवल दो यात्री प्रतीक्षालयों का ही हो पाया निर्माण

sidhi: Travelers looking for shade in the hot sun