sidhi: यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, महिला घायल

Submitted by:

सीधी-व्योहारी मार्ग में ग्राम करमाई के पास हुआ हादसा

-दवा कराकर घर वापस लौट रहे थे बाइक सवार

-हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस में की तोड़-फोड़

sidhi: Two bike riders killed, woman injured in collision with passenger bus