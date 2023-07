sidhi: शहरी स्कूलों में नहीं हुआ यूनिफ ार्म वितरण, रंग-बिरंगे कपड़ों में स्कूल पहुंच रहे बच्चे

Submitted by:

सीधी नपा क्षेत्र में महज डेढ़ दर्जन सरकारी स्कूल, फिर भी नहीं तैयार हो पाया यूनिफार्म, एनयूएलएम को थी यूनिफ ार्म तैयार करवा कर स्कूल खुलने से पहले वितरण की जिम्मेदारी

sidhi: Uniform distribution not done in urban schools, children reachi