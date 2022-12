sidhi: हाथियों और आदमखोर तेंदुए की दहशत के साए में रात गुजार रहे ग्रामीण

छत्तीसगढ़ राज्य से वापस लौटा हाथियों का झुंड

-तेंदुए को कैद करने के लिए वन विभाग द्वारा रखे गए दो पिंजरे, लेकिन अभी तक कैद मेें नहीं आया तेंदुआ

sidhi: villagers are spending the night under the threat of elephants