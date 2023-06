sidhi: ये कैसी विशिष्ट विद्यालय, शून्य प्रतिशत रहा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम

Submitted by:

विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के नाम पर छलावा

-कक्षा 10वीं में 32 में से महज 10 छात्राएं हुई उत्तीर्ण

-उत्कृष्ट शिक्षा के लिए आदिवासी विकास विभाग द्वारा खपाया जा रहा करोड़ों का बजट

-जिम्मेदारों की लापरवाही से शैक्षणिक व्यवस्था ठप

-परीक्षा परिणाम ने विशिष्ट विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था की खोली पोल

sidhi: What a special school, zero percent result of class 12th