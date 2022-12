sidhi: ये कैसा अंतरराज्यीय बस स्टैंड, नल की टोंटियों में नहीं आता पानी, महिला व पुरूष प्रशाधन ताले में कैद

नवीन बस स्टैंड: सुविधाओं को मोहताज यात्री, वाहन संचालक भी परेशान

-सुरक्षा व्यवस्था के नहीं हैं इंतजाम, दिन ढलते ही पसर जाता है सन्नाटा

-केवल रीवा और सतना रूट की बसों का हो रहा ठहराव

-उद्घाटन तो हुआ पर अभी तक नगर पालिका को नहीं हो पाया हैंडओवर, जिससे सुविधाएं नहीं हो पा रहीं विकसित

-शहर के नवीन अंतरराज्यीय बस स्टैंड का हाल

sidhi: What kind of interstate bus stand is this, water does not come