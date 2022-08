KBC में पहुंचीं Singrauli की​ डिप्टी कलेक्टर संपदा, अमिताभ बच्चन ने पूछे सवाल

कौन बनेगा करोड़पति में संपदा ने अमिताभ बच्चन के 12 सवालों का सही जवाब देकर जीते 12.50 लाख, 25 लाख के लिए पूछे गए प्रश्न में चूकीं

सिंगरौली: कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में शामिल जिले की डिप्टी कलेक्टर संपदा सर्राफ ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के 12 सवालों का सही जवाब देकर 12.50 लाख रुपए जीत लिए। हालांकि 25 लाख रुपए इनाम के लिए पूछे गए 13वें प्रश्न में वो चूक गईं। गलत जवाब सेे इनाम की राशि 3.20 लाख रुपए हो गई।

