आईएसआई के लिए काम कर रहे 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, एमपी के इस क्षेत्र को फोकस कर रहा है पाकिस्तान !

सतना. मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र से एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए काम करने वाले पांच युवकों को पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पांचों संदिग्ध आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के नाम बलराम सिंह, भागवेंद्र सिंह, सुनील सिंह, शुभम तिवारी और एक अन्य हैं। बलराम को भोपाल एटीएस ने पहले भी 8 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था।

13 पाकिस्तानी नंबर मिले

बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। उनके पास से 13 पाकिस्तानी नंबर मिले। ये लोग आतंकियों के फंड मैनेजर से वीडियो-मैसेंजर कॉल और वॉट्सऐप चैटिंग करते थे। 2017 में गिरफ्तारी के बाद बलराम जमानत पर बाहर आया था और वह फिर से टेरर फंडिंग का काम करने लगा था।

विंध्य में बढ़ रही हैं घटनाएं

मध्यप्रदेश का विंध्य क्षेत्र कभी सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल में ही विंध्य क्षेत्र में कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका संबंध पाकिस्तान में संचालित आंतकी संगठन से रहा है। अभी हाल ही में यूपी एटीएम ने प्रयागराज से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकी मध्यप्रदेश के सीधी का रहने वाला था। ये पहला मौका नहीं है जब कोई संदिग्ध आतंकी विंध्य क्षेत्र से पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई युवाओं को पाकिस्तान के आंतकी संगठनों को फिंडिंग के आरोप में एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान इन क्षेत्र में अपने स्लीपर सेल तैयार कर रहा है।

Madhya Pradesh: 5 detained in connection with an alleged terror funding case in Satna. 13 Pakistani numbers found in accused persons' phones, further investigation underway.