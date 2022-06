satna: फरारी काट रहे शिक्षक को बीईओ ने उपस्थित बता न्यायालय को किया गुमराह

कार्यालय के लिपिक के साथ मिलकर दिया कारनामे को अंजा

सतना। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। मझगवां के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने फरारी काट रहे लोक सेवक को उपस्थित बताते हुए न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। यह कृत्य को उन्होंने अपने कार्यालय के लिपिक के साथ मिल कर अंजाम दिया है। मामले का खुलासा होने पर आयुक्त लोक शिक्षण ने अब उन्हें निलंबित कर दिया है।

The BEO was showing the absconding teacher present