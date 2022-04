मध्यप्रदेश की किसी भी स्कूल में नहीं पहुंचा मार्च माह का बच्चों का खाद्यान्न

एक लाख स्कूलों में पहुंचाना था 12067 मीट्रिक टन खाद्यान्न

सतना जिले के सभी 3573 विद्यालयों में नहीं पहुंचा एमडीएम खाद्यान्न

सतना. एक ओर सरकार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिये पूरी तरह से गंभीर है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ( मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम) के तहत लगातार खाद्यान्न और सामग्री का आवंटन जारी कर रही है। लेकिन विभागों की लापरवाही से यह सब विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले साल दिसंबर में मूंग की एडवांस राशि लेकर भी विद्यार्थियों को मूंग नहीं देने का मार्कफेड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि अब नागरिक आपूर्ति निगम का गड़बड़झाला सामने आ गया है। स्थिति यह है कि मार्च का महीना समाप्त होकर आधा अप्रैल होने को है लेकिन अभी तक प्रदेश के किसी भी जिले की किसी भी स्कूल में मार्च माह का खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। मामला सामने आने के बाद अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वयक ने नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को खाद्यान्न शीघ्र पहुंचाने पत्र लिखा है।

The food grains for the month of March did not reach any school in madhya pradesh