satna: कलेक्टर चैम्बर के ऊपर बैठ कर लाखों का वारा न्यारा कर रहे थे अधिकारी

अभिलेखों के परीक्षण में लाखो की अनियमितता आई सामने

आयुक्त ने जारी किया शो-कॉज

सतना. संयुक्त कलेक्ट्रेट में कलेक्टर चेंबर के ऊपर स्थित है जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग का दफ्तर। फरवरी 2019 से जून 2020 तक यह दफ्तर भ्रष्टाचार का केन्द्र बना रहा। इसका खुलासा इस दफ्तर में संधारित की गई नस्तियों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद सामने आया है। जांच में व्यापक पैमाने पर गड़बड़झाला पकड़ में आया है जिसके दोषी तत्कालीन जिला संयोजक कमलेश्वर सिंह प्रभारी जिला संयोजक माने गये हैं।मिली जानकारी के अनुसार आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिसे सामान्य भाषा में आदिम जाति कल्याण विभाग भी कहा जाता है में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। पाया गया है कि तत्कालीन प्रभारी जिला संयोजक ने नियमानुसार कार्यालयीन लेखा एवं अभिलेखों का कोषालय के माध्यम से परीक्षण नहीं कराया। इनकी अनियमितताओं की वजह से निर्माण कार्य पूरे नहीं हो सके।

satna: The officers were committing fraud of lakhs in the collectorate