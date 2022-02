सजा पूरी होने पर भी कैदी को रिहा करने से जेलर ने किया इंकार

जेल सुपरीन्टेंडेंट को अदालत की अवमानना का नोटिस, बंदी को समक्ष में प्रस्तुत करने आदेश

सतना. केन्द्रीय जेल सतना में मनमानी राज चल रहा है। स्थिति यह है कि कैदी की सजा अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। हद तो यह है कि इस पर कैदी ने जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने कैदी के पक्ष से सहमत होते हुए जेल प्रबंधन को कैदी को रिहा करने के आदेश दिये। इसके बाद भी जेल प्रबंधन ने कैदी को रिहा नहीं किया। इस पर कैदी के भाई ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। अब हाईकोर्ट ने 2 मार्च को न केवल कैदी को समक्ष में प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं बल्कि जेल सुपरीन्टेंडेंट को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

The jailer refused to release the prisoner even after the completion of the sentence