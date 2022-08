Satna में पहली बार 15 अगस्त की शाम फहराया गया था तिरंगा, पंखुड़ी जान ने गाया था वंदेमातरम

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवानंद ने किया था ध्वजारोहण, मच गई थी तनातनी

सतना। शहर में आज जहां सुभाष पार्क है, वह पहले आजाद मैदान के नाम से जाना जाता था। सुभाष पार्क में जिस हिस्से में रामलीला का मंच बना है ठीक उसी जगह पर मंच बनाकर आजादी का पहला जश्न शहरवासियों ने मनाया था। शहर में आजादी का पहला तिरंगा 15 अगस्त की शाम को आजाद मैदान में 7 मीटर का फहराया गया था।

The Tiranga was hoisted on the evening of 15 August First time in Satna