satna: मध्यप्रदेश के टेक होम राशन घोटाले के तार सतना रीवा से भी जुड़े

आंगनबाड़ी में किशोरियां पंजीकृत नहीं, बांट दिया करोड़ों का राशन

जानिये क्या है मध्यप्रदेश का टेक होम राशन घोटाला

सतना। प्रदेश स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं और बच्चों को राशन बांटने में व्यापक पैमाने पर गड़बड़झाला सामने आया है। मध्यप्रदेश के एकाउंटेंट जनरल ने टेक होम राशन में गड़बड़झाले की जो रिपोर्ट तैयार की है उसके तार सतना और रीवा जिले से भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट ने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी, तथ्यों को बदलना, फर्जी लाभार्थियों के नाम पर की गई गड़बड़ी को उजागर किया है और इसकी वृहद जांच की अनुशंसा भी की है। रिपोर्ट में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक टेक होम राशन (टीएचआर) में की गई अनियमितताओं का खुलासा किया है। इसके लिये बच्चों को दिये जाने वाले टीएचआर सहित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं व स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को दिये जाने वाले राशन वितरण में फर्जीवाड़ा पकड़ा है। इसको लेकर अब जिम्मेदारों में हड़कम्प मचा हुआ है।

satna: The wires of Madhya Pradesh's take home ration scam are also connected with Satna Rewa