satna: भड़के कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कहा, मैं आप लोगों की तू-तू मैं-मैं सुनने नहीं आया हूं...

कांग्रेसियों की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, एक दूसरे पर खूब लगे आरोप प्रत्यारोप

सतना. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर की मौजूदगी में जिले के पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रीय सचिव के सामने ही मौजूद लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सचिव भड़क गये। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां मैं आप लोगों की तू-तू मैं-मैं सुनने थोड़ी आया हूं। मैं बैठा हूं और आप लग लड़ झगड़ रहे हैं। एक दूसरे के कान खींच रहे हैं। जब मेरे सामने यह स्थिति है तो अनुपस्थिति में क्या होती होगी।

There was a lot of ruckus in the meeting of Congress