Satna: इस साल नहीं हो सकेगी थर्टी फर्स्ट नाइट की पार्टियां

रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

जिला दंडाधिकारी ने जारी किये आदेश

सतना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य शासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इसी अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक प्रति दिवस नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के बाद अब रात्रिकालीन सामूहिक आयोजन नहीं हो सकेंगे तो नववर्ष में रात्रिकालीन पार्टियां भी आयोजित नहीं हो सकेंगी।

Thirty first night parties will not be possible