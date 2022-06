satna: पंचायत चुनाव में इस बार पूरा परसमनिया पठार करेगा भयमुक्त मतदान

पहली बार किसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों में दबंगों को दी खुली चेतावनी

पठार के गांव-गांव घूमे कलेक्टर और एसपी

सतना. आदिवासी बाहुल्य परसमनिया पठार का एक गांव है तिघरा पाठा। यहां के लोगों का कहना है कि आज भी यहां दबंगों का राज चुनाव के वक्त चलता है। जिसे वो चाहते हैं वहीं जीतता है। इससे आजिज आकर साहस दिखाते हुए विगत दिवस यहां के चार सरपंच प्रत्याशियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि इस बार तो साहब निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव करवा दीजिए। बस यही बात कलेक्टर को गड़ गई। तमाम तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों के बीच भी अगर ऐसा भय लोगों को में है तो सिस्टम पर सवाल है। गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अनुराग वर्मा पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के साथ पठार में जंगल के बीच बसे इस गांव में पहुंच गए। यहां के लोगों को इक्कठा किया और सीधा संवाद किया। उन्हें भय मुक्त मतदान करने समझाइश दी और फिर दबंगों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार अगर खुद को दबंग या गुंडा समझने वाले किसी व्यक्ति ने अगर शांति भंग करने या मतदान में व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसे ऐसा दंड मिलेगा कि जिंदगी भर के लिये गुंडा गर्दी छोड़ देगा। भविष्य में फिर वो दबंग सिर उठाकर चलने लायक नहीं बचेगा। इसलिये शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में सहजता से शामिल हों और मतदाताओं को शांति से मतदान करने दें। डीएम ने यह भी जोड़ा कि यह चेतावनी इस गांव भर के लिये नहीं है बल्कि पूरे पठार के लिए है।

