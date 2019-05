आज ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों का भाग्य, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग

सतना. संसदीय क्षेत्र सतना के लिये 6 मई सोमवार को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय तय किया गया है। लोकसभा सतना क्षेत्र के लिये कुल 15,71,526 मतदाता मतदान कर सकेंगे। जिसमें 8,28,922 पुरूष मतदाता एवं 7,42,571 महिला मतदाता सहित 33 थर्ड जेण्डर मतदान करेंगे।

मतदाता पहचान पत्र नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट

मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है। मतदाता पहचान पत्र साथ होने पर ही वोट डालने की अनुमति मिलती है. लेकिन अगर किसी का वोट आईडी कार्ड खो गया है या फि र वोटर आईडी कार्ड बना तो है, लेकिन मतदाता तक नहीं पहुंच पाया है तो ऐसे लोग चिंता ना करें। ये लोग बिना मतदाता पहचान पत्र के वोट डाल सकेंगे। बस इसके लिये मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अगर मतदाता सूची में नाम है तो फिर आप वोट डालने के हकदार हैं। इसके लिये आयोग ने विभिन्न पहचान पत्र तय किए हैं। उन्हें दिखा कर आप वोट डाल सकेंगे।

इसके लिये आपको बीएलओ द्वारा घर में पहुंचाई गई वोटर स्लिप लेकर मतदान केन्द्र जाना होगा। अगर वोटर स्लिप नहीं है तो मतदान केन्द्र पहुंच कर बीएलओ से संपर्क कर वोटर स्लिप प्राप्त करें। इसके बाद वोटर स्लिप के साथ इन 11 पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखा कर वोट डाल सकेंगे। इन 11 पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ), बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन के कागज, विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड शामिल है।

ऐसे वोटर लिस्ट में खोजें अपना नाम

आपका नाम मतदाता सूची में चेक करने के लिये सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करें। लिंक ओपन करने के बाद बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां से अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं, यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है।

ऐसे पता करें पोलिंग बूथ

सबसे पहले (https://www.nvsp.in/) के इलेक्टोरल सर्च पर जाएं. नागरिक सूचना के विकल्प पर जाकर बूथ पर क्लिक करें। अपना नाम, पिता/पति का नाम भरें. कैपचा कोड भरकर एंटर करने के बाद आपके पोलिंग सेंटर का नाम और अन्य सभी जानकारियां मिल जाएंगी।