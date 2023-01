मनरेगाः प्रदेश के 10 लाख मजदूरों का 1 साल में 1.18 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया फेल

Submitted by:

2021-22 का अकेले सतना का 2.10 करोड़ का भुगतान असफल

पांच साल पुरानी मजदूरी के भुगतान का भी निराकरण लंबित

MNREGA: Transaction worth Rs 1.18 billion failed in 1 year for 10 lakh laborers of Madhya Pradesh