satna: मंत्री की मौजूदगी में आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष को मंच में नहीं मिली कुर्सी

पंचायत राज के जिले के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि बमुश्किल पदच्युत सदस्यों के बीच दबे बैठे नजर आए

सतना। प्रदेश सरकार ने सतना जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आदिवासी आरक्षित किया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि आदिवासी समाज के लोग न केवल प्रतिनिधित्व में अपनी सहभागिता बेहतर तरीके से निभा सकें बल्कि उनके नेतृत्व को भी मूल धारा में लाया जा सके। लेकिन सतना के पंचायत राज के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल को वह आरक्षित वर्ग से होने की वजह से वह सम्मान और स्थान नहीं मिल पा रहा है। मझगवां जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस शासकीय कार्यक्रम के मंच में जिपं अध्यक्ष रामखेलावन कोल को मंच में एक अदद कुर्सी तक नहीं मिल सकी और उन्हें पदच्युत सदस्यों के बीच दबे कुचले तरीके से बैठना पड़ा। यह सब तब हुआ जब यहां खुद प्रदेश के पंचायत मंत्री रामखेलावन पटेल मौजूद थे।

Tribal District Panchayat President did not get chair in the stage