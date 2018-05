सतना। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में प्रदेश में पहली सरकार बन गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ बिप्लब देब ने ली। शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। शपथ ग्रहण समारोह पर पीएम नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं।

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार भी दिखे। प्रदेश की सत्ता पर करीब ढाई दशक से काबिज वाम दलों के किले को ढहाकर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। भाजपा-आईपीएफटी ने 18 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में 59 में से 43 सीटों पर कब्जा जमाया था। प्रदेश के 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आईपीएफटी ? की झोली में आठ सीटें आई है।

बिप्लब देब का सतना कनेक्शन

- बिप्लब कुमार देब का जन्म 25 नवंबर 1969 को त्रिपुरा में गोमती जिले के राजधर नगर गांव में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हराधन देब जनसंघ के स्थानीय नेता थे।

- बिप्लब देब ने त्रिपुरा के उदयपुर कॉलेज से 1999 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए।

- दिल्ली में वह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े और 16 साल तक संघ के कार्यकर्ता बने रहे। उन्होंने संघ के दिग्गज नेताओं गोविंद आचार्य और कृष्णगोपाल शर्मा के संरक्षण में ट्रेनिंग ली।

- इनका मध्यप्रदेश और सतना से खास रिश्ता रहा है। वे सतना से भाजपा के सांसद गणेश सिंह के करीब 10 साल तक निजी सचिव रहे हैं।

- इसके पहले विप्लव तत्कालीन भाजपा महासचिव गोविंदाचार्य का काम देखते थे। उसके बाद 2004 से सांसद गणेश सिंह के साथ जुड़े। 2014 तक निजी सचिव के रूप में कार्य देखा था।

- 2014 में बनारस में लोकसभा चुनाव की पीएम मोदी की कैंपेनिंग को मैनेज करने का श्रेय भी बिप्लब देब के नाम जाता है। इसके बाद ही बिप्लब देब त्रिपुरा भेजे गए थे-

- नॉर्थ-ईस्ट में पीएम मोदी की खासी दिलचस्पी थी। इसलिए साल 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिप्लब देब को दिल्ली से त्रिपुरा भेजा गया, ताकि बीजेपी वहां अपनी पैठ जमा सके।

- बिप्लब देव को 2016 में सुधींद्र दासगुप्ता की जगह त्रिपुरा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। बिप्लब देब की पत्नी नीति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी हैं। बिप्लब देब के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी है।

- त्रिपुरा राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही मात्र दो साल के भीतर ही बिप्लब देव ने बीजेपी के लिए राज्य में कायापलट कर दिया और पिछले 25 साल से चले रहे लेफ्ट के 'किलेÓ को ढहा दिया।

- पिछले चुनाव में बीजेपी डेढ़ परसेंट वोट शेयर वाली पार्टी थी, उसने इस चुनाव में लगभग तीन चौथाई बहुमत हासिल कर ली है।

- त्रिपुरा में भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) गठबंधन को 59 सीटों में से 43 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा की झोली में 35 सीटें आईं, जबकि आईपीएफटी 8 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही।

- विप्लव देव त्रिपुरा में भाजपा अध्यक्ष थे। विप्लव ने त्रिपुरा की बनमालीपुर विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई थी। जहां सफल भी हुए।

Heartiest Congratulations to @BjpBiplab Ji on being sworn in as Tripura CM. I am sure, under his leadership,Tripura will see exemplary growth and development. pic.twitter.com/1GUoXAGc3b

स्वच्छ छवि के नेता

बिप्लब देब ने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बनमालीपुर (पश्चिमी त्रिपुरा) में बिप्लब का मुकाबला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कुहेली दास से है। बिप्लब ने नामांकन पत्र के साथ दिए ऐफिडेविट में अपनी आय मात्र 2,99,290 रुपए बताई है। अपने सहज स्वभाव और स्वच्छ छवि के कारण पीएम नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का करीबी माना जा रहा है।

आरएसएस से गहरा नाता

बिप्लब कुमार देब लंबे समय से राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हुए हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने आरएसएस से जुडऩे के बाद ही की है। 48 वर्षीय बिप्लब कुमार देब साल 2018 में पहली बार चुनाव लड़े हैं। उनके नेत्रत्व में चुनाव लडऩे के बाद भाजपा को त्रिपरा में स्पष्ट महुमत भी मिली है।

दौड़ में थे सबसे आगे

भाजपा सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में बिप्लब कुमार देब इसलिए भी सबसे आगे थे, क्योंकि वे लो-प्रोफाइल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभाना जानते हैं। रुझान के दौरान भाजपा महासचिव राम माधव के साथ वह मंच भी साझा करते दिखे हैं। सतना सांसद के साथ १० वर्ष कार्य करने का अनुभव भी है। इसलिए उनका सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है।

सतना सांसद ने दी बधाई

सतना सांसद गणेश सिहं ने त्रिपुरा सीएम बनाए जाने पर बिप्लब कुमार देब को बधाई दी है। त्रिपरा और नागालैंड चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रेस वार्ता करके कुछ दिन पहले भाजपा को मिली जीत को लेकर सबको बधाई दी है। कहा कि ये जीत भाजपा के विकास के एजेंडे के कारण मिली है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कारण जीत मिली है। पहली बार त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बनाने में सफल हुए है।

सतना से खास रिश्ता

मध्यप्रदेश और सतना से बिप्लब देब का खास रिश्ता रहा है। वे सतना से भाजपा के सांसद गणेश सिंह के करीब 10 साल तक निजी सचिव रहे हैं। सांसद गणेश सिंह और बिप्लब देब का परिवार भी दिल्ली में साथ-साथ ही रहता था। इसके पहले विप्लव तत्कालीन भाजपा महासचिव गोविंदाचार्य का काम देखते थे। उसके बाद 2004 से सांसद गणेश सिंह के साथ जुड़े। 2014 तक निजी सचिव के रूप में कार्य देखा था।

Congratulations to @BjpBiplab on being sworn in as Chief Minister of Tripura & newly-appointed cabinet ministers. I am sure you & your team will be a harbinger of change. Wish you a great tenure & hope under your leadership Tripura will rise as terrorism & corruption-free state.