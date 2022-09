satna: टेक होम राशन की पावती के बिना बिलों का किया भुगतान

कोरोना काल में किया रेडी टू ईट भोजन में घोटाला

लोगों के व्यक्तिगत खाते में किया समूहों का भुगतान

सीडीपीओ और डीपीओ की पाई गई सहभागिता



Published: September 07, 2022 10:16:55 am

सतना। प्रदेश स्तरीय टेक होम राशन घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला बाल विकास विभाग में हुए गड़बड़झाले की एक-एक करके परतें उधड़ रही है। इसमें सतना और रीवा जिले में भी की गई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हालात तो इस तरह के मिले है कि अधिकारियों ने सभी नियमों को ताक पर रख कर भुगतान किया है वहीं आंगनबाड़ियों में न खाने योग्य पोषण आहार वितरित किया गया है।

Bills paid without acknowledgment of take home ration