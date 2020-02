इस किसान के खेती का तरीका देख प्रभावित हुए क्रिकेटर लक्ष्मण, कहा- ये असाधारण काम है

सतना. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण सतना जिले के एक किसान से प्रभावित हुए हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने इस किसान का फोटो अपने ट्विटर एकाउंट में शेयर किया है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में रहने वाले किसान बाबूलाल दाहिया को के जैविक खेती करने पर वीवीएस लक्ष्मण ने तारीफ की है। बता दें कि बाबूलाल दाहिया को भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। वहीं, बाबूलाल दाहिया सोशल मीडिया में भी काफी सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बाबूलाल दाहिया जाविक खेती को बढ़ावा देते हैं।

Babulal Dahiya from Satna in MP, in pursuit of protecting the environment has achieved something extraordinary. He harvests 110 varieties of traditional rice crop in 2 acres of land without using any chemical fertilizers. Each variety has a unique taste, unlike the hybrid ones. pic.twitter.com/NXgCvzopGn