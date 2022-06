satna: जब जिपं अध्यक्ष ने पास कर दिया था कलेक्टर के निलंबन का प्रस्ताव

पंचायत राज व्यवस्थाः तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने रहने के लिए मांग लिया था कलेक्टर का बंगला

सतना। वर्ष 1994... प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का पहला कार्यकाल... सतना के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह धीरू चुने गए। उस वक्त पंचायत राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार मिले थे। पंचायत राज व्यवस्था के पदाधिकारियों ने इसे अपने अधिकार में निहित बताना शुरू कर दिया था। हालात यह हो गये थे कि उस दौर में किसी भी योजना का लाभ बिना पंचायत राज संस्थाओं की अनुमति के बगैर नहीं मिल सकते थे। मंत्री, सांसद, विधायक तक अधिकार के मामले में जिपं अध्यक्ष के सामने बौने साबित होने लगे थे। स्थिति यह थी कि स्वास्थ्य महकमें में दवाओं की खरीदी हो या हैण्डपंप लगवाना हो सब कुछ जिला पंचायत संस्थाओं के हाथ था। नतीजा यह हुआ कि इस व्यवस्था का मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से खुल कर विरोध जताया। तब स्थितियों को देखते हुए समन्वय स्थापित करने जिला योजना समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बनाया गया। तब जाकर स्थितियां कुछ ठीक हुईं। लेकिन सतना जिला पंचायत में पहले कार्याकाल के दौरान ऐसी घटनाएं हुई कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश तक में हुई।

satna: When ZP president passed the proposal for suspension of the collector