Nagod Police ने नहीं लिखी रिपोर्ट तो महिला ने निगल लिया जहर, आरोपियों के बचाव में उतरा बजरंग दल

पीडि़ता की बेटी बोली: आरोपियों को संरक्षण दे रही नागौद पुलिस, हमें थाने से भगाया

सतना. नागौद में पुलिस व सत्ताधारी दल के नेताओं से आहत होकर एक महिला ने जहर निगल लिया। हालत बिगड़ी तो उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, जहर निगलने की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने देर रात आनन-फानने में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक सहित चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस कार्रवाई के साथ सियासी महौल भी गर्म हो गया। सत्ता दल भाजपा से जुड़े लोग, जहां आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं, तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी संगठन पीडि़ता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

