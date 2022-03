शराब दुकान के बाहर उमड़ी महिलाओं की भीड़, तो प्रशासन को छूटा पसीना

जैतवारा में विरोध: नारेबाजी करते हुए पहुंचीं तहसील कार्यालय

सतना. जैतवारा में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को महिलाएं सड़क पर उतरीं और तहसील कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि बस्ती के अंदर किसी कीमत पर शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। यहां शराबियों का जमावड़ा लगने लगेगा और हमारा रहना दूभर हो जाएगा।

Women on the road in protest against the liquor shop, said they will not allow it to open at any cost