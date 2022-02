Satna: जम्मू कश्मीर में काम पूरा हो गया लेकिन मेरे अपने मध्यप्रदेश में ही धीमा काम चल रहा - प्रह्लाद पटेल

जल जीवन मिशन की बड़ी परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर भड़के केन्द्रीय मंत्री

1135 करोड़ लागत वाली बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना की हुई समीक्षा

सतना. केन्द्रीय उद्योग एवं जलशक्ति राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल ने शुक्रवार को हर घर में नल से जल देने की जल जीवन मिशन की बड़ी परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा की। परियोजनाओं में धीमी गति को देखते हुए जमकर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां काम करने के लिये 6 महीने ही उपलब्ध होते हैं वहां काम पूरा हो गया लेकिन मेरे अपने मध्यप्रदेश में ही काम इतना पिछड़ा हुआ है। इसी तरह एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शासन के आंकड़े और जिले के अधिकारियों के आंकड़े में काफी अंतर आने पर जमकर फटकार लगाई। कहा कि इस मामले में आपके एमडी से बात करुंगा। इस दौरान सांसद गणेश सिंह, कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह, जिपं सीईओ डॉ परीक्षित राव सहित जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, एग्रो, कृषि विभाग के संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

Work completed in Jammu and Kashmir but slow progress in my own Madhya Pradesh - Prahlad Patel