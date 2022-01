जिन सरकारी कामों में न्यायालय का स्टे 6 माह से ज्यादा का है, वे हो सकेंगे शुरू

पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी गबन के मामलों में अब कर सकेगा वसूली

सतना. नगरीय प्रशासन विभाग के बाद अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए जिले के अफसरों को कार्यवाही के निर्देश दिये हैं जिसमें उच्च न्यायालय 6 माह से ज्यादा समय से स्टे लगाया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला लोकायुक्त जांच प्रकरणों के लिये दिया गया है लेकिन साथ में भेजे गये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ें तो उसकी व्यापकता काफी ज्यादा है। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिये गये स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टे की अवधि 6 माह पूरी हो गई है तो वह स्वत: समाप्त हो जाएगा, अगर उच्च न्यायालय ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है।

Work with more than 6 months court stay can start