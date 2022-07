सतना में भाजपा के योगेश ताम्रकार महापौर बने, Congress विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा 24 हजार 916 वोटों से हारे

भाजपा के 22 पार्षद भी जीते बसपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री सर्ईद अहमद तीसरे पायदान पर, वार्डों में भी भाजपा को बहुमत

सतना. शहर सरकार पर एक बार फिर भाजपा का कब्जा हो गया। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने 24916 मतों से चुनाव जीत लिया। योगेश को 63292 वोट मिले हैं। इस चुनाव में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को करारी हार मिली है। वे 38376 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय रहे बसपा प्रत्याशी सईद अहमद तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 26151 मत मिले।

Yogesh Tamrakar of BJP became the mayor in Satna