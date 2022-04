भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पारिवारिक सगाई के कार्यक्रम में अलग रूप में दिखे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पारिवारिक सगाई के कार्यक्रम में अलग रूप में दिखे

सवाईमाधोपुर. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाईमाधोपुर दौरे के दौरान पारिवारिक सगाई के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। ये सगाई उनके भाई की बेटी की थी। साधारण तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। परिवार के चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम भाजपा के एक सांसद के होटल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा रविवार को यहां से रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने रणथम्भौर रोड स्थित एक होटल में शनिवार को एसटी वर्ग के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित भी किया था। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास है। विकास की इस भावना लेकर भाजपा चलती है, लेकिन बिना आदिवासियों को साथ लिए ये संभव नहीं है। भाजपा आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना चाहती है।

राजस्थान में एक करोड़ आदिवासी

-देश में साढ़े दस करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। अकेले राजस्थान में एक करोड़ आदिवासी हैं। भाजपा इनको मुख्य धारा में साथ लेकर चलने का प्रयास करती है।

लोकसभा में भाजपा के 47 आदिवासी सांसद

नड्डा ने कहा कि लोकसभा में आदिवासी कोटे की 47 सीटें हैं, इनमे से 31 सीटों पर भाजपा के आदिवासी सांसद हैं। वहीं सामान्य कोटे की सीटों पर जीतकर आने वाले आदिवासी सांसदों की संख्या मिलाएं ये आंकड़ा 39 हो जाता है। इसलिए ये समझना होगा कि आदिवासियों का असली हितैषी कौन है।

