शादी के लिए कैटरीना-विक्की देर रात पहुंचे, जगमग रोशनी से खिल उठा बरवाड़ा फोर्ट

- फैमिली के साथ चार्टर प्लेन से पहुंचे जयपुर, तीन दिन तक अलग-अलग होंगे फंक्शन

- गेस्ट्स का एंट्री गेट पर रॉयल वेलकम, रणथम्भौर सफारी की भी प्लानिंग

Katrina-Vicky arrived late at night for the wedding, Barwada Fort blossomed with sparkling lights