बाइक पर घर लौट रहे थे दो दोस्त, पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत दूसरा गंभीर घायल

लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर स्थित रसूलपुरा गांव में बुधवार रात्रि पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर ( Bike Accident in Sawai Madhopur ) मार दी।

सवाई माधोपुर/भाड़ोती।

लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर स्थित रसूलपुरा गांव में बुधवार रात्रि पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर ( bike accident in Sawai Madhopur ) मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत ( one killed in bike accident ) हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरर युवक गंभीर घायल हो गया। घायल को राहगीरों की सहायता से उठाकर भाडोती पीएचसी भर्ती करवाया गया।



यह है पूरा मामला ( sawai madhopur crime news )

भाड़ोती चौकी के कार्यवाहक इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में कुलफीद पुत्र इशाक 24 वर्ष निवासी फलसावटा की मौके पर मौत हो गई। वही अजहरुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन 15 वर्षीय निवासी शेषा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त खिरनी मदरसे से अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे। रास्ते में रसूलपुरा गांव में स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक पिकअप सवार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल हुए अजहरुद्दीन को भाड़ोती पीएचसी में होश आया तो कहने लगा मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो यह कहकर वह बेहोश हो गया।

शव को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया

भाड़ोती चिकित्साधिकारी रामफूल मीणा व बनवारी मीणा ने घायल का उपचार कर भाड़ोती पीएचसी से सामान्य अस्पताल सवाई माधोपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।



परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल ( raod accident in sawai madhopur )

उधर, हादसे के बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक को पुलिस की सहायता से भाडोती चौकी में लाकर खड़ा कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।

यह खबरें भी पढ़ें....

पत्नी ने की आत्महत्या, सूचना पर हड़बड़ाहट में घर लौट रहे पति की सड़क हादसे में हुई मौत, मासूम बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल



देर रात फिर हुआ दहला देने वाला सड़क हादसा, चार युवकों की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत, अस्पताल में जमा हुई भीड़

राजस्थान में रेल सुविधा को लेकर CM गहलोत ने की रेलवे अधिकारियों से खास चर्चा