बालिका को टॉफी देने के बहाने अधेड ने कर दिया ऐसा काम...फिर हुई जमकर धुनाई

लोगों ने अधेड की जमकर की धुनाई पुलिस को सौंपा

सवाईमाधोपुर. जिले में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में पढने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बालिका को स्कूल के बाहर से टॉफी देने के बहाने एक अधेड सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार सरकारी स्कूल में पढने वाली बालिका को उनके परिजन विद्यालय के बाहर करीब सुबह 9.20 के करीब छोड़कर चले गए थे। विद्यालय का ताला करीब नियमित 9.30 बजे खुल जाता है। बालिका को विद्यालय के बाहर अकेला देखकर एक 70 वर्षीय अधेड टॉफी खिलाने के बहाने बालिका को विद्यालय के पीछे ले गया और बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अधेड के साथ बालिका सुनसान इलाके की ओर जाते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था। जब तक अधेड बालिका के साथ दुष्कर्म करता लोगों ने बालिका को अधेड से छुडा लिया। लोगों ने अधेड़ की जमकर धुनाई की। इसके बाद विद्यालय प्रबन्ध समिति क लोगों ने पुलिस को सूचना देकर अधेड को पुलिस को सौंपा।

