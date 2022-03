...तो किसकी सगाई में रणथम्भौर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा

दो व तीन अप्रेल को सवाईमाधोपुर है रुकने का कार्यक्रम

...तो किसकी सगाई में रणथम्भौर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा

दो व तीन अप्रेल को सवाईमाधोपुर है रुकने का कार्यक्रम

सवाईमाधोपुर. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दो अप्रेल को सवाईमाधोपुर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। उनके दौरे को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं है। चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भाई की बेटी के प्रस्तावित सगाई कार्यक्रम में रणथम्भौर रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम तीन अप्रेल को होगा। इसके चलते वे सवाईमाधोपुर आ रहे हैं। हालांकि इस बात की पार्टी व प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि दा अप्रेल को प्रबुद्धजनों का सम्मेलन है। इसमें वे भाग लेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भाजपा पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए है। इसके तहत ब्लॉक वार बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. भरतलाल मथुरिया ने बताया कि मंगलवार को खण्डार व चौथकाबरवाड़ा ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर जिम्मदोरी बांटी गई है। इसी क्रम में सवाईमाधोपुर मुख्यालय पर खण्डार प्रधान नरेन्द्र चौधरी के आवास तथा खण्डार के पूर्व विधायक जितेन्द्र गोठवाल के आवास पर भी बैठक आयोजित की गई।

अलग-अलग ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के लिए करेंगे स्थान चिह्नित

...then BJP national president Nadda will come to Ranthambore in whose engagementSawaimadhopur is scheduled to stop on April 2 and 3.