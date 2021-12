बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी. इवेंट कंपनियों ने धर्मशालाओं को टेक ऑवर करना किया शुरू

सवाईमाधोपुर/ चौथकाबरवाड़ा. बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई है। इवेंट कंपनियां तेजी से अपने काम में जुटी है।

Wedding of Bollywood actress Katrina Kaif and actor Vicky Kaushal. Event companies started taking over Dharamshalas