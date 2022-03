खेत से बजरी खनन को मना किया तो दंबगों ने जेसीबी दौड़ाकर कर दिया ये अपराध

बजरी कारोबार से जुड़े दबंगों का दबदबा

खेत से बजरी खनन को मना किया तो दंबगों ने जेसीबी दौड़ाकर कर दिया ये अपराध

बजरी कारोबार से जुड़े दबंगों का दबदबा

मलारना डूंगर. थाना क्षेत्र में बिलोली नदी गांव में अवैध बजरी कारोबार से जुड़े दबंगों ने दूसरे के कब्जे शुदा खेत में जेसीबी मशीन से अवैध बजरी खनन कर लिया। मना करने पर खेत मालिक सहित परिवार के सदस्यों पर जेसीबी मशीन चढ़ा कर जान से मारने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पीड़ित परिवार के साथ कमरे में बंद हो गया। नहीं तो बजरी कारोबार से जुड़े दबंग जेसीबी मशीन से कुचल देते। घटना को लेकर पीड़ित राजेन्द्र पुत्र रामकल्याण गुर्जर निवासी बिलोली नदी ने इसी गांव के रूपनारायण, भरतलाल व विजय सिंह के खिलाफ मलारना डूंगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 10 मार्च शाम 7 बजे खेतों पर फसल सम्भालने गया था। वहां उक्त आरोपी प्रार्थी की कब्जे शुदा भूमि में जेसीबी मशीन से बजरी खनन कर रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने प्रार्थी के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। प्रार्थी। भाग कर घर आ गया। आरोपियों ने प्रार्थी के खेत की 30 फिट बाउंड्री जेसीबी मशीन से तोड़ दी। आरोपी पीछा करते हुए घर आ गए। यहां भी आरोपियों ने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालो पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। आरोपियों के भय से प्रार्थी जान बचाने के लिए परिवार के साथ अंदर कमरे में घुस गया। कमरे के किवाड़ बन्द कर अंदर की कुंडी लगा ली। इस पर आरोपियों ने लात मार कर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

When gravel mining was forbidden from the farm, the rioters committed this crime by running JCB