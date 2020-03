अचानक कुएं में गिरी महिला, डूबने से हुई दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

बुधवार को कुएं में गिरने से एक विवाहिता की दर्दनाक मौत ( Women Death In Well ) हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर बौंली थाना पुलिस ( sawai madhopur police ) मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी बौंली की मोर्चरी में रखवाया। ( Woman Dies Due To Drowning )