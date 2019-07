राजस्थान : खुले बोरवेल में गिरी महिला, 3 JCB की मदद से रेस्क्यू शुरू, बारिश शुरू होने से बना ज्यादा खतरा

Women Falls in Borewell Rajasthan : Sawai Madhopur जिले के सिरसाली गांव में एक महिला खुले Borewell में गिर गई। महिला को बचाने के लिए तीन जेसीबी की मदद तो ली है लेकिन बारिश के कारण बचाव कार्य ( Rescue Operation in Sawai Madhopur Sirsali ) में परेशानी हो रही है। बारिश के कारण मिट्टी ढ़हने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि लगातार दो दिनों से Rajasthan के कई जिलों में बारिश का दौर ( Heavy Rain in Rajasthan ) जारी है।