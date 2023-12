Mangal Mission: कौन हैं अक्षता कृष्णमूर्ति जिसने मंगल पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला?

नई दिल्लीPublished: Dec 06, 2023 09:19:26 am Submitted by: Swatantra Mishra

Know more about Akashta Krishnamurthy difficult journey: अक्षता 13 साल से नासा में काम कर रहीं हैं। वह नासा के मंगल अभियान से जुड़ी हैं। वैज्ञानिक अक्षता कृष्णमूर्ति ने मंगल पर रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।