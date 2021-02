Amazing Fact : जानिए शुक्र ग्रह पर क्यों होता है दिन से छोटा वर्ष

-एक दिन 243 पृथ्वी दिवस का, जबकि वर्ष 225 दिन का है शुक्र ग्रह पर (243 long day, while the year is 225 earth days on the planet Venus)