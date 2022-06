खुशखबरी! कैंसर का इलाज हुआ संभव, एक ड्रग ट्रायल में ठीक हुए सभी 12 मरीज

Cancer cure: कैंसर को हराना अब संभव हो गया है। वैज्ञानिकों ने एक छोटे से क्लीनिकल ट्रायल में 12 कैंसर मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इन सभी मरीजों को किसी भी तरह की Chemotheraphy, Radiation या Surgery से नहीं गुजरना पड़ा। रिपोर्ट में समझिए विस्तार से ..

दुनियाभर में न जाने कितने लोग कैंसर से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। औसतन हर 10 कैंसर के मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। इसके इलाज को संभव बनाने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं जो अब सफल होता दिखाई दे रहा है। इतिहास में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छोटे से ड्रग ट्रायल में कैंसर के मरीजों ने इस बीमारी को 100 फीसदी हरा दिया है। जी हाँ! सही सुना आपने अब कैंसर का इलाज संभव है। हालांकि, ये ट्रायल केवल 12 मरीजों पर ही किया गया था, लेकिन इसके नतीजे कैंसर के मरीजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है।

Big news: Cancer disappears in every patient in a small drug Dostarlimab trial