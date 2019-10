चांद-मंगल पर बस्ती बसाने के लिए तैयार हैं एलन मस्क, अनोखे स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर शेयर कर बताई खासियत

नई दिल्ली। एलन मस्क की कंपनी स्पेस-एक्स को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर स्पेस-एक्स एक अंतरिक्षयान लेकर आया है। इस अंतरिक्षयान को 'स्टारशिप' नाम दिया गया है। स्पेस-एक्स के 11 साल पूरे होने पर एलन मस्क ने स्टारशिप की कुछ तस्वीरें साझा की हैं और दावा किया है कि ये यान किसी भी ग्रह और सौरमंडल पर सीधे लैंडिंग कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस यान से अंतरिक्षयात्री और सामान एक बार में भेज जा सकता है। साथ ही इस यान में करीब 100 लोग एक साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर जा सकेंगे। माना जा रहा है कि अंतरिक्षयान की लॉन्चिंग अगले 1 से 2 महीनों के भीतर की जाएगी।

स्पेस-एक्स का कहना है कि इस यान की मदद से एक नहीं कई बार अंतरिक्ष की यात्रा की जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि इसे लॉन्चिंग के बाद 65 हजार फीट तक ले जाया जाएगा और ज़मीन पर इसकी सफल लैंडिंग कराई जा सकेगी। एलन का दावा है कि इस यान की मदद से चांद और मंगल पर भारी सामान भी ले जाया जा सकेगा ताकी वहां इंसानों की बस्ती बसाई जा सके।

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA