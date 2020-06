OMG: पानी छोड़ जमीन पर रहने लगीं हैं कुछ मछलियां, जानें कैसे हुआ ये बड़ा बदलाव?

नई दिल्ली। ‘मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है’ (machli jal ki rani hai) बचपन में हम सब ने ये कविता पढ़ी है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है मछलियां पानी में सुरक्षित रहती हैं, उन्हें पानी से बाहर निकालने से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन हर मछली पर ये नियम लागू नहीं होता। दरअसल, एक शोध में पाया गया है कि खास प्रजाति (Species) की मछलियां जमीन पर भी रहने लगी हैं।

एक कार्टून से चीनी राष्ट्रपति को चिढ़ा रहे भारतीय, पूरी दुनिया में बन रहा China का मजाक !

इस मछली का नाम है ब्लेनीज (Blennies)। इन मछलियों की खासियत यह रही है कि उन्होंने बार बार समुद्र से बाहर आकर जमीन पर समय बिताया और समय के साथ धीरे-धीरे इन्होंने जमीन पर रहने की कला ही सीख ली है। अब हालात ऐसे हैं कि इनमें से कई मछलियों ने पानी की बजाय जमीन को अपना नया आशियाना बना लिया है।

ब्रिटिश इकोलॉजी सोसाइटी की जर्नल फंक्शनल इकोलॉजी (Journal of Functional Ecology of the British Ecology Society) में प्रकाशित हुए शोध में पता चला कि ब्लेनीज मछली अब जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करने लगी है। शोद न्यू साउथ वेल्स और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी (University of Minnesota) के ब्लेनीज मछली के सैंकड़ों आंकड़े जमा किए जिसके पता चला कि कुछ मछलीयों ने पानी पूरी तरह से छोड़ दिया है। इन मछलियों ने अपने भोजन की भी व्यवस्था कर ली है।

एक कार्टून से चीनी राष्ट्रपति को चिढ़ा रहे भारतीय, पूरी दुनिया में बन रहा China का मजाक !

वैज्ञानिक पहले से मानते आए हैं कि जीवन समुद्र या पानी में शुरू हुआ और फिर जमीन पर आया। ऐसे में ये घटना उनके सोच को और मजबूत बनाती है। वैज्ञानिक इस कड़ी को पूरी तरह से समझने की कोशिश में अब भी लगे हुए हैंय़