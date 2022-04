पोस्ट में टैग थें मोदी और ओबामा जैसी शख्सियतें ! जानिए Elon Musk ने क्यों पूछा 'क्या खत्म हो रहा है Twitter'

Elon Musk ने शनिवार को ट्विटर पर एक और कटाक्ष करते हुए 10 सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ट्विटर खातों की सूची साझा की और पूछा "क्या ट्विटर मर रहा है?"

Updated: April 10, 2022 12:09:15 am

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क (Elon Musk) ने शनिवार को ट्विटर पर एक और कटाक्ष करते हुए 10 सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ट्विटर खातों की सूची साझा की और पूछा "क्या ट्विटर मर रहा है?" चूंकि अधिकांश हैंडल माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर बहुत Active नहीं हैं।

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content. Is Twitter dying? उन्होंने समझाया कि अमेरिकी गायक टेलर स्विफ्ट ने 3 महीने में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है और जस्टिन बीबर ने "इस पूरे साल में केवल एक बार पोस्ट किया है" इस सूची में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शीर्ष पर हैं और मस्क आठवें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूची में टेस्ला के सीईओ के ठीक नीचे हैं। अन्य में जस्टिन बीबर, कैटी पेरी, रिहाना, फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा और एलेन डीजेनरेस जैसे Entertainer शामिल हैं।

अभी हाल ही में ट्विटर में 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद Elon Musk अब सोशल मीडिया कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल होंगे। Elon Musk ने करीब 2.9 अरब डॉलर का निवेश किया है। मस्क ने ट्विटर के लगभग 7.35 करोड़ शेयर खरीदे हैं। अगर वो किसी शेयर के बारे में बोल भी देते हैं तो वह शेयर दौड़ पड़ता है। एलोन मस्क खुद ट्वीटर के यूजर हैं जिसमें वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसकी नीतियों की आलोचना समय-समय पर करते रहते हैं।

एलोन मस्क 25 मार्च को ट्वीट करते हुए युजर्स से सवाल भी किए थे जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप मानते हैं कि ट्विटर इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है? जिसमें अभी नहीं वाला ऑप्सन चुनने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है। इससे पहले भी एलोन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को लेकर कई सवाल कर चुके हैं।

