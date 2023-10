New findings in Space: जापानी वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार विकसित कर दिखाए चूहों के भ्रूण

नई दिल्लीPublished: Oct 31, 2023 08:12:55 am Submitted by: Paritosh Shahi

human reproduction are possible in space: वैज्ञानिकों के चूहों पर किए गए इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मानव के लिए प्रजनन संभव है।