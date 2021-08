ग्लेशियर पिघलने से भारत के ये 12 शहर करीब 3 फुट तक डूब जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा असर

नई दिल्ली।

अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें आशंका जताई गई है कि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में न सिर्फ भारत बल्कि, पूरी दुनिया में कैसी तबाही होगी। हालांकि, यह रिपोर्ट अगले 80 साल की तस्वीर दिखाती है और साथ ही यह चेतावनी देती है कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले कल काफी भयावह होगा।

As communities across the world prepare for the impacts of sea level rise, a new visualization tool provided by @NASAClimate & @IPCC_CH gives users the ability to see what sea levels will look like anywhere for decades to come. Discover more: https://t.co/VAST2xSOyE pic.twitter.com/nePqLntrqv