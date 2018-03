नासा ने ढूंढ निकाला है 8 ग्रहों का सोलर सिस्टम, देखें वीडियो...

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की तरह एक और सोलर सिस्टम भी है। इतना ही नहीं इसमें 8 ग्रह भी हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह दावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हमारे ही तरह 8 ग्रहों का सौरमंडल खोज निकाला है। नासा की यह बहुत बड़ी सफलता है। नासा के केपलर टेलिस्कोप ने हमारे ही सौरमंडल जितना सोलर सिस्टम ढूंढा है। नासा के केपलर ने पुष्टि की है कि ऐसे कई सौरमंडल ब्रह्मांड में मौजूद है। नासा को यह उपलब्धि गूगल के आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिली है।

