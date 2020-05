मंगल ग्रह पर रहना हुआ मुश्किल, लगातार निकल रही इलेक्ट्रिक करंट से वैज्ञानिक हैरान

नई दिल्ली। मंगल (Mars) ग्रह पर जीवन मिलने और पृथ्वी की तरह वहां बस्ती बसाने का वैज्ञानिकों का ख्वाब मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जहां वहां की बंजर और पथरीली जमीन मुसीबत का सबब थीं। वहीं अब एक और समस्या सामने आ गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार मंगल ग्रह के ऊपरी हिस्से से लगातर इलेकिट्रक करंट (Electric Current) निकल रहा है। शोधकर्ताओं की टीम ने इसका पता मैवेन के जरिए लगाया। उन्होंने इसका उपयोग करते हुए मंगल की त्रिआयामी औसत मैग्नेटिक फील्ड संरचना बनाई। साथ ही उसके मैग्नेटिक फील्ड में हुए बदलावों से करंट का आंकलन किया।

नासा NASA के अंतरिक्ष यान मावेन (MAVEN) ने मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में खास जानकारी उपलब्ध कराई थी। इसी से मंगल के वायुमंडल के इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम (Electric current system) का नक्शा बनाने में मदद मिली। बोउल्डर की कोलोराडो यूनिर्सीटकी भौतिक विज्ञानी रॉबिन रैमस्टै का कहना है कि इन धारओं (Current) की वजह से मंगल ग्रह के वायुमंडल को बहुत नुकसान हुआ है। इसी की वजह से आज यह रहने लायक ग्रह नहीं है।

Mars was once warm and wet, but due to atmospheric loss, is now is a cold desert. The #NASAMAVEN mission has been studying Mars for 5 years to characterize the atmosphere. And now, the team has created the first global map of Mars’ electric field currents. https://t.co/ABoPr2Xuuw pic.twitter.com/97929BRfaA