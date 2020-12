अब वैजिटेरियन भी ले सकेंगे‘चिकन-अंडा, मटन-फिश’ का स्वाद, बच्चों ने खोज निकाला खास तरीका..

नई दिल्ली। शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों के सामने यदि अंडा (Egg)-चिकन या मटन-फिश रख दिया जाए तो उसे देखते ही उससे दूर भागने लगते है। या फिर उन्हें उल्टी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते है कि इसका स्वाद तो लेना चाहते है लेकिन खा नही पाते है। लेकिन अब आईआईटी के छात्रों ने आपकी इन समस्याओं को दूर कर दिया है। अब आप बिना कोई दिन देखे बड़े आराम से अंडा-चिकन या मटन-फिश का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहें ये सभी चीजे सिर्फ आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) की बनी हो। जी हां, आईआईटी दिल्ली ने खास सब्ज़ियों और फलों से अंडा-चिकन और मटन-फिश (Fish) तैयार किया है। जो स्वाद से लेकर खुशबू तक, हर मायने में हुबाहू नॉनवेज (Non vage) की तरह ही है।

